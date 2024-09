Corinthians é dominado, perde do Juventude, mas gol no fim dá ânimo para volta em São Paulo

Algo frequente nesta temporada, o Corinthians errou muito, pouco criou, demorou a acordar e, quando era melhor em campo no segundo tempo, foi castigado. Sofreu o primeiro gol e, no fim, levou mais um. Por isso, perdeu para o Juventude por 2 a 1 na noite desta quinta-feira no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em duelo das quartas de final da Copa do Brasil. Foi o terceiro jogo no ano entre as equipes e a terceira vez em que o Corinthians deixou o campo sem a vitória.