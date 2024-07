A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, Tony Estanguet, e o prefeito da região de Île-de-France, Marc Guillaume, mergulharam nesta quarta-feira (17) no rio Sena, um ato simbólico a nove dias da cerimônia de abertura de Paris-2024, que incluem várias competições no local.