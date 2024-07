A Ponte Preta se recuperou da derrota para o Paysandu (1 a 0) e se distanciou da zona de rebaixamento com a vitória sobre o vice-líder Vila Nova por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com dois bonitos gols, marcados por Igor Inocêncio e Élvis, de falta.