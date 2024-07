A imagem de um cabisbaixo Estêvão deixando o Engenhão sem conseguir colocar a perna esquerda no chão, amparado pelo companheiro Raphael Veiga, deixou muitos palmeirenses preocupados sobre o futuro de sua atual joia. O garoto passou por exames nesta quinta-feira que foram constatadas torções no joelho e no tornozelo. A boa notícia é que não haverá a necessidade de um processo cirúrgico, somente tratamento conservador.