O lance que ocasionou o segundo pênalti para o Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília, no sábado (20), gerou muitos protestos dos jogadores do Criciúma e do técnico Cláudio Tencati dentro de campo. A segunda bola atirada no gramado pela torcida carioca acabou chutada por Barreto na outra, que estava em jogo, dentro da área, e o árbitro anotou pênalti. Apesar da intensa reclamação, foi uma decisão acertada, segundo o regulamento.