Jornal argentino ironiza eliminação do Brasil na Copa América: 'Ronaldinho não perdeu nada'

Antes de a Copa América começar, Ronaldinho Gaúcho afirmou que não assistiria às partidas da seleção brasileira porque, na sua avaliação, estava faltando "entrega, garra, tudo". Horas depois, ele revelou que o comentário crítico, na verdade, fazia parte de uma ação de marketing. Ação publicitária ou não, o jornal Olé, da Argentina, usou as declarações do ex-camisa 10 do Brasil para ironizar a eliminação da equipe comandada por Dorival Junior, que caiu nas quartas de final com derrota nos pênaltis para o Uruguai.