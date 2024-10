Abel Ferreira se mostrou conformado com o empate sem gols entre Red Bull Bragantino e Palmeiras, resultado que afastou a equipe alviverde da liderança do Campeonato Brasileiro, agora três pontos atrás do Botafogo. Segundo o treinador português, sua equipe teve quatro boas chances para marcar gols, mas a falta de aproveitamento nessas oportunidades custou a vitória.