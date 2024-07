Com dois gols de Hulk ainda no primeiro tempo, o Atlético-MG derrotou o Vasco por 2 a 0, neste domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e pôs fim a uma invencibilidade de cinco jogos do time cruzmaltino, que vinha de quatro vitórias seguidas. Com o triunfo na 18ª rodada, o time mineiro alcançou os 25 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e ultrapassou os cariocas, com 23.