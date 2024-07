Com gols de Thiago Almada e Claudio Echeverri, a Argentina venceu a Ucrânia por 2 a 0 nesta terça-feira (30), em Lyon, e se classificou para as quartas de final do torneio olímpico de futebol masculino dos Jogos de Paris como segunda colocada do Grupo B. Ao final da partida, um homem invadiu o campo e um oficial da segurança conseguiu conter o invasor.