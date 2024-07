Mano Menezes será o novo treinador do Fluminense. De acordo com informações do portal ge.globo, o clube carioca encaminhou acerto com o técnico gaúcho nesta segunda-feira (1°). Aos 62 anos, Mano terá a missão de tirar o time da zona de rebaixamento do Brasileirão. Atualmente, a equipe é a lanterna da competição, com seis pontos em 13 partidas.