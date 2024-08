Os Estados Unidos garantiram sua classificação para as quartas de final do torneio olímpico de basquete masculino em Paris-2024 sem deixar dúvidas contra o Sudão do Sul (103-86), nesta quarta-feira (31) em Lille, no duelo entre a grande potência mundial e a modesta seleção africana, símbolo de esperança para um país devastado pela violência.