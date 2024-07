O dia 27 de julho vai ficar na memória de Endrick. Diante de um grande público no Santiago Bernabéu, o atacante brasileiro foi apresentado como reforço do Real Madrid. Sem conseguir esconder a emoção, o jogador disse que defender o clube merengue é realizar um sonho de criança. E, assim como Kylian Mbappé, fez em sua apresentação, o atacante gritou o tradicional "Hala Madrid" com os torcedores.