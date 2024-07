O sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo, se classificou nesta segunda-feira (8) para as quartas de final de Wimbledon ao vencer com facilidade o dinamarquês Holger Rune, 15º do ranking, por 3 a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, em jogo que teve 2h03min de duração.