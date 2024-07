Corinthians anuncia novo patrocinador e contrato de mais de R$ 300 milhões; saiba detalhes

Depois de mais de 40 dias sem um patrocinador no espaço central da camisa, o Corinthians anunciou nesta quinta-feira, a Esportes da Sorte como nova parceira do clube. A divulgação aconteceu no intervalo da partida contra o Grêmio. Um vídeo foi exibido nos telões da Neo Química Arena, em referência à nova parceria, com direito a fogos de artifício. Segundo apuração do Estadão, o contrato com a marca de apostas esportivas vai até dezembro 2026 e totaliza R$ 309 milhões ao fim dos três anos de acordo.