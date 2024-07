Em uma de suas melhores performances nesta temporada, Beatriz Haddad Maia estreou com uma boa vitória no Torneio de Wimbledon nesta quarta-feira. Mais à vontade na grama, a tenista número 1 do Brasil superou a polonesa Magdalena Frech por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h50min de confronto.