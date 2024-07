Um dia após levar 3 a 1 do São Paulo e deixar o líder Flamengo desgarrar na ponta do Brasileirão - abriram a rodada com os mesmos 24 pontos - o Bahia anunciou a chegada do lateral-esquerdo Iago, ex-Inter, que passou as últimas cinco temporadas no Augsburg, da Alemanha, e estava acertado desde janeiro.