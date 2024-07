Atleta gaúcha Luisa Giampaoli morre aos 29 anos

A atleta gaúcha Luisa Giampaoli morreu nesta sexta (26). Aos 29 anos, ela estava internada na UTI do Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), em Pelotas, desde o último sábado (20). A corredora convivia há um mês com dores de cabeça, febre e perda de memória. O marido, Eduardo Schmit, afirma que ela foi diagnosticada com leptospirose. Nos últimos dias, as principais suspeitas eram de edema cerebral. Ele também reclama de negligência médica.