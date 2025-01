Pioneira no uso de informática nas escolas, professora emérita da UFRGS Léa Fagundes morre aos 94 anos

Léa Fagundes nasceu em Pelotas, em 16 de março de 1930. Cristiano Sant'Anna / Divulgação

Faleceu, na sexta-feira (24), aos 94 anos, a professora emérita da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Léa Fagundes. Natural de Pelotas, no sul do RS, Léa foi pedagoga e psicóloga, doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano e coordenadora do Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC) da UFRGS, o qual ajudou a fundar em 1973. A causa da morte não foi divulgada.

A professora é considerada pioneira no uso da informática nas escolas do Brasil, tendo acompanhado as transformações da educação brasileira ao longo das últimas seis décadas. Foi reconhecida com premiações internacionais como o de Educación y TIC, além do diploma de reconhecimento na categoria "Comunicação e Informação" da Unesco, de 2006.

Em 2013, recebeu o título de professora emérita da UFRGS. A liderança e a inovação das ideias da professora renderam projetos de reconhecimento nacional e internacional, a exemplo de contribuições dadas à atualização de currículos escolares, desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem, capacitação de professores a distância em tecnologias da informação, como o projeto Um Computador por Aluno (UCA).

Léa ingressou no curso de Letras Clássicas do Instituto de Letras da UFRGS em 1949. Após pausa por conta do nascimento das primeiras quatro filhas — ela foi mãe outras três vezes — e em razão do trabalho, só retornou à universidade aos 38 anos, quando iniciou a graduação em Pedagogia, concluindo o curso em 1972.

Entrou na UFRGS por concurso no Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação como auxiliar de ensino lecionando Currículo e Programas, e em novas disciplinas que foram incluídas no curso de Pedagogia. Fez mestrado em Educação e depois se lançou no estudo de sua tese de doutorado. Mesmo após sua aposentadoria, seguiu atuando junto à universidade.

A UFRGS publicou uma nota manifestando "profundo pesar" pelo falecimento da professora. O perfil do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRGS também se manifestou pelas redes sociais prestando "sentimentos à família, ex-alunos e colegas".

A cerimônia de despedida ocorreu neste sábado (25), no cemitério Martin Lutero, em Porto Alegre.