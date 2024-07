A apresentação oficial do volante Alex Santana foi carregada de emoção nesta sexta-feira. Assim que foi confirmado no Corinthians, o jogador revelou que sempre foi torcedor da equipe. E o clube resolveu prestar uma homenagem ao reforço, que estreou bem diante do Criciúma, na virada por 2 a 1, ao levar seu pai para entregá-lo a camisa 80. O reforço não segurou as lágrimas.