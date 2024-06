"Continuo achando que não existe melhor seleção do que a Espanha", garantiu nesta quinta-feira (20) o técnico de 'La Roja', Luis de la Fuente, depois de ter assegurado a classificação para as oitavas de final da Eurocopa-2024 com uma vitória por 1 a 0 sobre a Itália, numa partida em que sua seleção mostrou um ótimo futebol.