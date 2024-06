Os segundo e terceiro lugares de Yago Dora e Gabriel Medina, respectivamente, na etapa de El Salvador, colocaram os brasileiros perto do Top 5 do Circuito Mundial de Surfe para a disputa do Finals. Em contrapartida, a desastrosa participação de Italo Ferreira no mar de Punta Roca o derrubou na classificação. Hoje sem nenhum brasileiro na disputa do título, os representantes do País entrarão pressionados na etapa de Saquarema, entre 22 e 30 de junho.