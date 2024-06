A segunda-feira (24) de Eurocopa foi marcada por duas partidas decisivas na fase de grupos: a Itália empatou com a Croácia por 1 a 1, com direito a um gol marcado no final do jogo, evitando a eliminação precoce dos quatro vezes campeões mundiais. Já a Espanha derrotou a Albânia por 1 a 0, e confirmou 100% de aproveitamento na primeira fase da competição.