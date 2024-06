A Espanha não encontrou dificuldades para derrotar a Croácia por 3 a 0, neste sábado, no estádio Olímpico de Berlim, pelo Grupo B da Eurocopa. Diferentemente dos últimos dois encontros entre as seleções, quando o equilíbrio predominou nos empates no tempo regulamentar tanto na decisão da Liga das Nações de 2022 quanto nas oitavas de final da última Eurocopa (a equipe vermelha levou a melhor em ambas), os espanhóis precisaram de apenas 45 minutos para definir o triunfo.