Após assistir do banco de reservas a derrota portuguesa para a Croácia no final de semana, em jogo preparatório para a Eurocopa, Cristiano Ronaldo deu a resposta que a torcida esperava nesta terça-feira (11). O camisa sete liderou Portugal no amistoso diante da Irlanda e fez dois gols nos 3 a 0 sobre os rivais. A partida foi realizada na cidade de Aveiro