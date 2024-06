A escalação do Brasil está confirmada para a partida diante da Costa Rica pela Copa América, disputada nesta segunda-feira (24), a partir das 22h. Alisson, ex-Inter, será o goleiro titular, assim como Éder Militão e Guilherme Arana, que entram nas vagas do zagueiro Beraldo e do lateral-esquerdo Wendell, titulares em três dos quatro jogos de Dorival Júnior à frente da Seleção Brasileira.