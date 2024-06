Na grama Notícia

Brasileira Laura Pigossi cai na estreia do qualificatório de Wimbledon

Após as eliminações de João Fonseca e Gustavo Heide, na primeira rodada masculina, nesta terça-feira foi a vez da tenista paulista, que perdeu seu jogo para a russa Anastasia Zakharova. Com isso, o único representante do Brasil que ainda tem chance de vaga no torneio é Felipe Meligeni

25/06/2024 - 14h53min