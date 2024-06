Francesco Bagnaia confirmou o favoritismo e conquistou, neste sábado (29), a corrida sprint da etapa da Holanda até com certa facilidade. O italiano dominou de ponta a ponta e praticamente não foi ameaçado, nem por Jorge Martín, líder do campeonato mundial de pilotos. Maverick Viñales completou o pódio com o terceiro lugar.