Grande esperança de medalha em Paris-2024, o skate brasileiro passou em branco no Pré-Olímpico de Budapeste. A melhor colocação ficou com Augusto Akio, com o quinto lugar no skate park. Apesar de ter ficado sem medalha, o Brasil conseguiu garantir 12 atletas, número máximo por país, na Olimpíada. Os últimos a garantirem vaga foram Isadora Pacheco e Felipe Gustavo.