A Aston Martin surpreendeu no segundo treino livre para o GP do Canadá, em Montreal, nesta sexta-feira (7). Em atividade com boa parte mais uma vez sendo disputada sob chuva, os tempos dos primeiros 20 minutos acabaram sendo decisivos para Fernando Alonso terminar na frente, com o companheiro Lance Stroll em terceiro. George Russell, da Mercedes, ficou em 2º, com o líder do campeonato e tricampeão Max Verstappen, com problemas no carro, acabando somente em 18º. Melhor no primeiro treino, Lando Norris cometeu erros e acabou em último.