Finalistas da última edição da Série C, Amazonas e Brusque se enfrentaram na tarde deste sábado (8), vivendo outra realidade na Série B do Campeonato Brasileiro. Em duelo de equipes que lutam contra o rebaixamento, os donos da casa marcaram no finalzinho e saíram com a vitória por 2 a 1 no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), pela nona rodada. Os veteranos atacantes Sassá e Jô marcaram para os mandantes.