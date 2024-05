As fortes chuvas estão afetando diversos locais do Estado e as ilhas de Porto Alegre estão sofrendo com as enchentes do Guaíba. Desde quinta-feira (2) e nesta sexta (3), o Grêmio Náutico União (GNU), em parceria com a Defesa Civil e a Brigada Militar, está cedendo embarcações para auxiliar a população que está ilhada.