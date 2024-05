Palco de tantas glórias, o Estádio Olímpico ocupa um lugar central na memória dos torcedores do Grêmio. A antiga casa do Tricolor deveria ter sido entregue à OAS como parte do negócio da construção da Arena, mas isso não ocorreu em função do descumprimento de cláusulas contratuais por parte da construtora, que entrou em recuperação judicial.