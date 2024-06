A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu, nesta quinta-feira (30), pela manutenção da convocação para a Seleção Brasileira de Lucas Paquetá, apesar do jogador ter sido acusado de ter violado as regras de apostas do Campeonato Inglês. O Brasil fará dois amistosos, contra México e Estados Unidos, antes da disputa da Copa América a partir de 20 de junho.