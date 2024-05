Com recorde no circuito de Jerez de la Frontera, o espanhol Aleix Espargaró conquistou a pole position da etapa da Catalunha da MotoGP neste sábado (25). Ao seu lado, larga o atual campeão, Francesco Bagnaia, que ficou 0s031 atrás do tempo de Espargaró. Quem fecha a primeira fila é Raul Fernandez.