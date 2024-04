Número 2 do Brasil e 110º do ranking mundial, Thiago Monteiro começou com vitória no Aberto de Florianópolis, torneio ATP Challenger 75, que está sendo disputado nas quadras do Lagoa Iate Clube, com premiação total de US$ 82 mil (R$ 414,5 mil). Principal favorito ao título, o cearense derrotou o russo Bogdan Bobrov, 399º do mundo, por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/4.