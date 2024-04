O Juventude foi multado em R$ 80 mil por conta de um caso de injúria racial em jogo contra o Inter, pela ida da semifinal do Gauchão, em Caxias do Sul, no dia 17 de março. O clube também terá de impedir que o torcedor ingresse no Estádio Alfredo Jaconi pelo prazo de 850 dias. A decisão foi divulgada na sexta-feira (5) pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS).