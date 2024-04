A comunidade argentina está em choque com o assassinato de Florencia Guiñazú, 30 anos, jogadora do Club Atlético Argentino. Na última sexta-feira (7), ela foi encontrada morta em sua casa, na cidade de Guaymallén, na província de Mendoza. O principal suspeito do crime é seu marido, Ignacio Agustín Noto, que depois se suicidou.