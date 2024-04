O brasileiro João Lucas Reis, número 319 do mundo, está na semifinal do Aberto de Florianópolis, torneio ATP Challenger 75, disputado nas quadras do Lagoa Iate Clube, com premiação total de US$ 82 mil (R$ 414,5 mil). Nesta sexta (5), ele derrotou o boliviano Juan Prado Angelo, vice-campeão júnior de Roland Garros em 2023, por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 63 minutos.