Grande sensação do circuito mundial de tênis, o brasileiro João Fonseca foi eliminado neste sábado (27) na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, na Espanha. O tenista carioca de 17 anos não foi páreo para o experiente britânico Cameron Norrie, campeão do Rio Open de 2023 e que já foi o oitavo colocado do ranking mundial da ATP. Com parciais de 6/1 e 6/4, o 30º do mundo avançou para a terceira rodada.