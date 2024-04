O São Paulo perdeu para o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã, por 2 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e viu aumentar a pressão sobre o trabalho do técnico Thiago Carpini. Com duas derrotas, o time tricolor ainda não soma ponto na competição. Já o rubro-negro carioca soma seis e lidera a classificação.