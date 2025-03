Inter vence Feyenoord (2-1) e vai enfrentar o Bayern nas quartas da Champions

A Inter de Milão bateu o Feyenoord por 2 a 1 nesta terça-feira (11), em San Siro, e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões, fase em que enfrentará o Bayern de Munique.

Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0, em Roterdã, a Inter conseguiu a vitória em casa com os gols de Marcus Thuram (8') e Hakan Çalhanoglu (51' de pênalti), enquanto os holandeses descontaram com Jakub Moder (42' também de pênalti).

Quadro semanas depois de ter eliminado o Milan com um empate na volta do playoff de acesso às oitavas (1 a 1), o Feyenoord, dizimado pelos desfalques por lesão, desta vez deixa San Siro sem a classificação.

Já a Inter, vice-campeã em 2023, aparece entre os oito melhores time da Europa pela segunda vez desde 2012. Na temporada passada, os 'nerazzurri' caíram nas oitavas de final diante do Atlético de Madrid.

Em seu 200º jogo à frente do time de Milão, o técnico Simone Inzaghi perdeu por lesão o zagueiro holandês Stefan de Vrij no aquecimento antes da partida e escalou no seu lugar Francesco Acerbi.

Com o capitão Lautaro Martínez poupado no banco, a noite foi bastante tranquila para o time italiano. Com apenas oito minutos de jogo, Thuram abriu o placar com um belo chute no ângulo.

Depois do empate do Feyenoord, Çalhanoglu sofreu pênalti que ele mesmo cobrou e converteu para definir a partida e anotar seu 23º gol com a camisa da Inter.