Tão precoce quanto Endrick, o garoto Estêvão, de 16 anos, se apresentou na noite desta quinta-feira (11) a quem ainda não lhe conhecia. Titular pela primeira vez com a camisa do Palmeiras, o jovem meia-atacante comandou a virada sobre o Liverpool, do Uruguai, no Allianz Parque. O time de Abel Ferreira levou um gol com dois minutos e dependeu do talento do garoto e de Raphael Veiga para vencer por 3 a 1 e conquistar a sua primeira vitória na Libertadores.