Nesta quinta-feira (4), morreu Manuela Ladislau, aos 86 anos, mãe do ex-atacante Romário. Mais conhecida como Dona Lita, se tornou famosa pelas garrafas que quebrava para celebrar cada um dos cinco gols de Romário durante a conquista da Copa do Mundo de 1994, na qual o Brasil viu no Baixinho seu protagonista.