Sensação do último Rio Open, o jovem brasileiro João Fonseca vem sendo notado no circuito de tênis, apesar de ainda não conseguir vaga nos grandes torneios da temporada, em razão da pouca idade. Em vídeo publicado neste sábado (6), o carioca de 17 anos recebeu elogios de ninguém menos que Novak Djokovic, recordista de títulos de Grand Slam no masculino.