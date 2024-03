Pela segunda temporada seguida e a quarta nas últimas sete edições, a Copa Brasil de vôlei feminino será decidida no clássico mineiro entre Praia Clube e Minas Tênis Clube. Neste sábado (2), as duas equipes confirmaram classificação para a decisão, eliminando os cariocas Sesc RJ Flamengo e Fluminense, respectivamente. A decisão está marcada para o domingo às 18h30min, em São José (SC), sede da fase final do torneio.