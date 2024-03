Às vésperas do início da pós-temporada da NBA, o Los Angeles Lakers mostrou força na noite deste domingo (24) ao derrubar o poderoso ataque do Indiana Pacers. Em casa, o time da Califórnia superou marca de 37 anos com sua grande pontuação ao vencer o duelo pelo incrível placar de 150 a 145 - o jogo não contou com prorrogação.