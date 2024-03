O charmoso estádio Craven Cottage, do Fulham, da Inglaterra, contará com um novo e moderno espaço para a próxima temporada. O clube divulgou nesta quarta-feira (27) a abertura de uma arquibancada remodelada, a Riverside Stand. O ambiente terá atrações de luxo, como piscina e um restaurante com estrela Michelin — que qualifica os pratos servidos no local.