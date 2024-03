A brasileira Bia Haddad Maia, número 13 do ranking mundial, foi eliminada pela russa Anastasia Pavlyuchenkova, 24ª do mundo, na terceira rodada do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. A paulista venceu o primeiro set por 6/2, mas acabou levando a virada e perdeu os dois sets seguintes por 6/4 e 6/3, após 2h38min de partida disputada na madrugada desta segunda-feira (11), pelo horário de Brasília.