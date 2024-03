O ex-número 1 do mundo Andy Murray estreou com vitória nesta quarta-feira (6) no Masters 1000 de Indian Wells. Ele superou o belga David Goffin por contundentes 6/3 e 6/2 e manteve a freguesia sobre o rival ao vencer todos os oito confrontos que disputaram. Na próxima na próxima sexta-feira pela segunda rodada, o seu adversário já está definido. Será o russo Andrey Rublev