Carlos Alcaraz fez mais uma vítima no Masters 1000 de Miami. E novamente com 2 a 0 no placar. Depois de passar fácil pelo compatriota Roberto Carballés Baena e pelo francês Gael Monfils, o espanhol superou nesta terça-feira (26) o italiano Lucas Musetti com duplo 6/3 para se garantir nas quartas de final, diante do búlgaro Grigor Dimitrov.